В Кирово-Чепецком районе выявлен новый случай бешенства.
Вчера, 20:21 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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Труп дикой лисы был обнаружен на территории села Селезениха Кирово-Чепецкого района.
Эксперты установили, что животное было заражено вирусом бешенства.
На текущий момент в Кировской области зарегистрировано 65 случаев бешенства у 36 лисиц, 14 енотовидных собак, 12 собак и 3 кошек в Арбажском, Вятскополянском, Зуевском, Котельничском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Мурашинском, Оричевском, Пижанском, Слободском, Сунском, Юрьянском, Яранском районах, а так же в МО «Город Киров» (с. Бахта, дер. Вахренки, дер. Козулинцы, п. Сосновый, п. Дороничи, сл. Симоновская, «Заречный парк», сл. Дымково, г. Киров ул. Некрасова, д. 9, с. Порошино).
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