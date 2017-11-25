В Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек (ФОТО).

Поделиться новостью:

ДТП произошло около 18 часов 25.11.2017 года.

На 36 километре автодороги Киров – Вятские Поляны произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Нива». По предварительным данным, «Калина», под управлением 35-летнего водителя, двигалась из Кирова. «Нива» под управлением 70-летнего водителя - из Кирово-Чепецка.

Сильнее пострадали водитель и пассажиры "Нивы", у которой в результате аварии был почти полностью разбит моторный отсек.

В результате ДТП 4 человека погибли, в том числе оба водителя. Четверо получили травмы и были госпитализированы. Среди травмированных две девочки 13 и 15 лет. Обе находились в "Лада Калина".



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.



Для ликвидации последствий происшествия привлекались 13 человек, 5 единицы техники, в том числе от МЧС - 9 человек, 3 единицы техники.

Добавим, что накануне в Кирово-Чепецком районе произошли еще две серьезные аварии.

В 01:24 в деревне Катаевцы также столкнулись два автомобиля. Один из них - "Газель", которая перевозила новые двери. Машина обгорела.

А в 00:20 в селе Бурмакино в другом ДТП автомобиль наехал на препятствие. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. По факту аварий проводится проверка.

фото ГУ МЧС по Кировской области