По факту ДТП в Кирово-Чепецком районе, в котором погибли 4 человека, проводится проверка.

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Авария произошла в 18.15 25 ноября 2017 года.

На 36 километре автодороги Киров – Малмыж - Вятские Поляны лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Нива».

По предварительным данным, «Лада Калина» под управлением 35-летнего водителя двигалась из Кирова. 70-летний водитель «Нивы» ехал со стороны Кирово-Чепецка. Столкновение произошло в районе Бурмакино.

От удара сильнее пострадали водитель и пассажиры "Нивы", у которой в результате аварии был почти полностью разбит моторный отсек.

На месте аварии 4 человека погибли, в том числе смертельные травмы получили оба водителя. Четверо пассажиров были госпитализированы.

Среди пострадавших - две девочки 13 и 15 лет, которые находились в автомобиле "Лада Калина".

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.