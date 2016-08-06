В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась во входную дверь офиса.
Вчера, 13:33 | Просмотров: 232 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария произошла около полуночи 25.11.2017 года.
На 8 километре автодороги Бурмакино-санаторий «Вятские Увалы», по предварительным данным, 23-летний нетрезвый водитель автомобиля «Опель-Астра» въехал во входную дверь офиса.
В результате происшествия водитель автомобиля «Опель-Астра» и его 22-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!