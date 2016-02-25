В Омутнинске задержаны двое жителей Удмуртии, подозреваемых в сбыте наркотиков.
Сегодня, 12:21 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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На неадекватных незнакомцев, которые странно вели себя во дворе дома, обратили местные жители.
Судя по поведению девушки и молодого человека, можно было сделать вывод, что они ищут тайник-закладку с наркотиками.
Бдительные и наблюдательные граждане вызвали полицию.
Во время личного досмотра у 21-летней девушки и 23-летнего мужчины (оба оказались жителями Удмуртии) было изъято наркотическое вещество синтетического происхождения.
В ходе оперативной работы выяснилось, что гости из соседней республики успели заложить на территории города более 30 закладок наркотиков. Все тайники были найдены, закладки изъяты.
В настоящее время оба наркосбытчика находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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