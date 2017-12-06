Бывшего заместителя председателя кировского Заксобрания подозревают в мошенничестве.

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Пресс-служба СУ СКР по Кировской области сообщила, что экс-заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Владислав Гукасов объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый мог быть причастен к хищению доли в праве собственности на имущество одного из местных предприятий. Афера была осуществлена при помощи фальсификации заявления руководителя данного предприятия о выходе из состава учредителей и снятии полномочий директора.

После внесения изменений в состав учредителей был включен 40-летний житель города Кирова, который вывел из предприятия имущество путем приобретения его по цене ниже рыночной - на сумму более одного миллиона рублей.

По информации СУ СКР по Кировской области, на момент совершения преступления подозреваемый Владислав Гукасов занимал пост заместителя председателя ОЗС пятого созыва и возглавлял фракцию ЛДПР.

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Добавим, что к преступлению могут быть причастны и другие лица.