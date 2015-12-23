В Кирове жертвой мошенницы стала 91-летняя пенсионерка.
Сегодня, 15:49 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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Инцидент произошел в п. Новый. В дежурную часть УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что неизвестная женщина цыганской национальности путем обмана похитила у 91-летней бабушки 4 тысячи рублей.
Пенсионерка рассказала, что в ее дом пришла незнакомка и присела, попросила воды. Потом речь зашла о деньгах. Женщина сумела отвлечь внимание пенсионерки и подменила деньги на закладки "Банка приколов".
Полицейские патрули были ориентированы на поиск подозреваемой. Через некоторое время женщину, похожую по приметам, задержал наряд вневедомственной охраны.
55-летняя неработающая жительница областного центра призналась в содеянном. Деньги, похищенные у пенсионерки, были у нее изъяты.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России.
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