В Кирове жертвой мошенницы стала 91-летняя пенсионерка.

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Инцидент произошел в п. Новый. В дежурную часть УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что неизвестная женщина цыганской национальности путем обмана похитила у 91-летней бабушки 4 тысячи рублей.

Пенсионерка рассказала, что в ее дом пришла незнакомка и присела, попросила воды. Потом речь зашла о деньгах. Женщина сумела отвлечь внимание пенсионерки и подменила деньги на закладки "Банка приколов".

Полицейские патрули были ориентированы на поиск подозреваемой. Через некоторое время женщину, похожую по приметам, задержал наряд вневедомственной охраны.

55-летняя неработающая жительница областного центра призналась в содеянном. Деньги, похищенные у пенсионерки, были у нее изъяты.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России.