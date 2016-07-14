В Кирово-Чепецке произошло тройное ДТП.
Сегодня, 11:13 | Просмотров: 141 | Версия для печати
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Авария случилась около полудня 18.12.2017 года.
На ул. Ленина, напротив дома № 30, по предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил столкновение с попутным автомобилем «Форд-Фьюжн» и встречным автомобилем «Рено-Сандеро».
В результате происшествия 56-летняя пассажирка автомобиля «Рено-Сандеро» получила травмы (не госпитализирована).
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