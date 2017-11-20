В Котельничском районе "десятка" столкнулась с трактором.

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Авария случилась днем 20.12.2017 года.

На 323-м километре ФАД «Вятка», по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 при выполнении обгона совершил столкновение с попутным трактором «Кейс», под управлением 32-летнего водителя.

При расследовании обстоятельств ДТП было установлено, что водитель "десятки" находился в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления транспортными средствами.

В результате происшествия водитель и два пассажира (женщины 47 и 27 лет) автомобиля ВАЗ-21103 получили травмы.