В Кировской области произошло нарушение электроснабжения в 29 населенных пунктах.

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Утром 8 января в период с 7 до 10 часов в шести районах Кировской области было нарушено электроснабжение.

Причины устанавливаются специалистами районных РЭС.

В зоне отключения оказались 29 населенных пунктов в Даровском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Орловском, Юрьянском, Слободском районе: д.Веселухи - Оричевский РЭС, д.Васкичи, д.Даниловка, д.Мамаевщина, д.Нечаевщина, д.Поляновщина, д.Пушкаревщина, д.Слободка, д.Шигонцы, с.Чудиново - Орловский РЭС, д.Ложкари, д.Подпоговская Юрьянский район, д.Раиха, д.Тусняки, д.Шихали - Нововятский РЭС, д.Малышовщина, д.Солоницыны, д.Чупины, с.Кленовица - Орловский РЭС, д.Чуваши - Просницкий РЭС, г.Уржум, д.Богданово, с.Шевнино - Уржумский РЭС.

По информации МЧС, социально-значимых объектов в зоне отключения нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлечено 50 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС 12 человека и 6 ед. техники. Восстановительные работы проводятся силами 14 бригад филиала «Кировэнерго».

Время устранения аварий - ориентировочно до 15 часов.

В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.