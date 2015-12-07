В Юрьянском районе столкнулись две иномарки.

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Авария случилась около 14 часов 07.01.2018 года.

На 406-ом километре автодороги «Вятка», по предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Субару» не рассчитал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Фольксваген Транспортер», под управлением 45-летнего водителя, и совершил с ним столкновение.

От удара «Фольксваген» вылетел в кювет и опрокидывание.

В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» получил травмы.