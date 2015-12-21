В Уржумском районе "шестерка" врезалась в "Лада Приора": 2 человека погибли, трое травмированы.

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ДТП произошло вечером на 167-ом километре автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 (не имел права управления транспортными средствами) не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора», под управлением 28-летнего водителя.

В результате происшествия 61-летний мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ-2106 и 21-летняя девушка-пассажир автомобиля «Лада Приора» погибли, оба водителя, а также 27-летняя девушка-пассажир автомобиля «Лада Приора» получили травмы и были госпитализированы.