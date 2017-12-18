В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

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Авария произошла утром 07.01.2018 года.

На 18-ом километре автодороги Киров–Малмыж–Вятские Поляны, по предварительным данным, 31-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд Фьюжн», под управлением 45-летнего водителя, и совершил с ним столкновение.

Автомобили отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», под управлением 41-летнего водителя.

В результате происшествия водители легковых автомобилей, а также 2 пассажира автомобиля «Фольксваген Пассат» (женщины 38 и 32 лет) получили травмы.