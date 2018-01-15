В Кирове студент на "БМВ" столкнулся с двумя автомобилями.

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ДТП произошло в 22 часа 16.01.2018 года.

На Октябрьском проспекте, напротив дома № 48, по предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля БМВ-528 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями «Рено Сандеро», под управлением 24-летнего водителя, и «Лада Калина», под управлением 19-летнего водителя.

В результате происшествия 15-летний подросток-пассажир автомобиля «Рено Сандеро» получил травмы.