ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

17 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.5925
EURO: 69.1730
Погода в городе Кирове:
ночью:  -14...-12°C
утром:  -17...-15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове студент на "БМВ" столкнулся с двумя автомобилями.

Сегодня, 19:19 | Просмотров: 218 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ДТП произошло в 22 часа 16.01.2018 года.
 
На Октябрьском проспекте, напротив дома № 48, по предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля БМВ-528 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями «Рено Сандеро», под управлением 24-летнего водителя, и «Лада Калина», под управлением 19-летнего водителя.
 
В результате происшествия 15-летний подросток-пассажир автомобиля «Рено Сандеро» получил травмы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам приема в магазинах новвых купюр 200 и 2000 рублей.

19:32 17.01.2018


Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам приема в магазинах новвых купюр 200 и 2000 рублей.

В Кирове студент на "БМВ" столкнулся с двумя автомобилями.

19:19 17.01.2018


В Кирове студент на "БМВ" столкнулся с двумя автомобилями.

В Верхнекамском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

19:13 17.01.2018


В Верхнекамском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

В Кирове в магазине на улице Горького торговали контрафактной одеждой.

19:05 17.01.2018


В Кирове в магазине на улице Горького торговали контрафактной одеждой.

Жительницу Нолинска приговорили к 100 часам обязательных работ за мошенничество с кредитом.

19:00 17.01.2018


Жительницу Нолинска приговорили к 100 часам обязательных работ за мошенничество с кредитом.

Железнодорожный переезд в Пасегово закроют в ночь на 18 января

16:08 17.01.2018


Железнодорожный переезд в Пасегово закроют в ночь на 18 января

Кировским дорожникам напомнили о культуре работ

10:51 17.01.2018


Кировским дорожникам напомнили о культуре работ

Все новости

Вести. Кировская область

Юная вокалистка из Кирова победила на международном конкурсе

17:51 17.01.2018


Юная вокалистка из Кирова победила на международном конкурсе

"Скрытые патрули" продолжают следить за водителями общественного транспорта

17:48 17.01.2018


"Скрытые патрули" продолжают следить за водителями общественного транспорта

Соревнования по зимнему картингу в Слободском

15:16 17.01.2018


Соревнования по зимнему картингу в Слободском

Кировские общественники организовали акцию "Опасный лед"

12:00 17.01.2018


Кировские общественники организовали акцию "Опасный лед"

Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурса

10:45 17.01.2018


Кировские танцоры стали дважды лауреатами международного конкурса

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

В Кирове ВАЗ-2104 столкнулся с двумя иномарками: есть пострадавшие.

12.02.2015


В Кирове ВАЗ-2104 столкнулся с двумя иномарками: есть пострадавшие.

На улице Герцена произошло тройное ДТП: 2 человека травмированы.

15.01.2018


На улице Герцена произошло тройное ДТП: 2 человека травмированы.

В Кирове столкнулись три иномарки.

03.01.2018


В Кирове столкнулись три иномарки.

В Кирове автомобиль "ИЖ" столкнулся с "Инфинити".

08.10.2015


В Кирове автомобиль "ИЖ" столкнулся с "Инфинити".

В Кирове микроавтобус столкнулся с ВАЗ-21099.

11.07.2016


В Кирове микроавтобус столкнулся с ВАЗ-21099.

Популярные новости

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

В новогоднюю ночь в перинатальном центре на свет появились 7 малышей

04.01.2018


В новогоднюю ночь в перинатальном центре на свет появились 7 малышей

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

СРОЧНО!!! Подробности происшествия с рыбаками на льдине

07.01.2018


СРОЧНО!!! Подробности происшествия с рыбаками на льдине

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх