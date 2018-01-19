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СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сегодня, 11:57 | Просмотров: 1463 | Версия для печати
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ЧП произошло около 11 часов в центре города, на улице Мопра.

 

Рядом со строительной площадкой расположен двухэтажный жилой дом. По неустановленной пока причине во время работы строительный кран накренился и обрушился на жилой дом.

 

 

 

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.В этом время в нем находились люди. По предварительной информации, никто из жильцов не пострадал. Но серьезно повреждены конструкции здания, в частности - деревянная крыша - и одна из угловых квартир.

 

 

 

 

Из дома были эвакуированы 12 человек. Крановщика зажало в кабине крана, он получил тяжелые травмы. Спустя некоторое время мужчина скончался на месте ЧП. По уточненным данным, еще один рабочий травмирован.

 

Также при падении кран сильно повредил одну из припаркованных у дома автомашин. 

 

 

 

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран. СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран. СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран. СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран. 

 

 

 

 

 

Подробности происшествия - в выпуске "Вести. Кировская область" в 14.40, 20.45 на канале "Россия-1" и "Вести.Киров" в 20.00, 20.30 на канале "Россия-24"

 

фото vk.com/kirovdps, автор Анатолий Николаевич, ГУ МЧС по Кировской области



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