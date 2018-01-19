В Кирове на месте падения крана продолжаются восстановительные работы.

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По информации МЧС, на месте падения башенного крана на жилой дом продолжаются работы по демонтажу упавшего механизма.

К утру 20 января было демонтировано 40% конструкции крана. Для подъема фрагмента крана, находящегося на жилом доме, планируется привлечь кран повышенной грузоподъемности.

Сегодня планируется провести первое обследования здания с применением комплекса "Стрела-П". Накануне он спецбортом МЧС был доставлен из Нижнего Новгорода.

На данный момент 4 жителя пострадавшего дома обратились в пункт временного размещения. Один человек, получивший травмы при падении, уже отпущен из больницы на амбулаторное лечение. Житель квартиры, на которую упала стрела крана, также получил легкие травмы, но от госпитализации отказался.

Уточнен размер ущерба в результате ЧП. От разрушений пострадало 3 квартиры, где проживают 4 человека. Произошло обрушение перекрытий на площади 51 кв.м., повреждено 2 автомобиля: "Шевроле-Нива" у пострадавшего дома и фура, стоявшая рядом с новой многоэтажкой.