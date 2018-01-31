Жительницу Белой Холуницы арестовали по подозрению в убийстве, совершенном в 2016 году.

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В Белой Холунице продолжается расследование резонансного уголовного дела.

29 января 2018 года на берегу реки в черте города был обнаружен скелет мужчины, закопанный в земле. Экспертиза установила, что пострадавший был убит ударами в грудь острым предметом.

В короткие сроки удалось установить личность погибшего. Им оказался 45-летний нигде не работавший местный житель. Мужчина был ранее судим и числился в розыске как без вести пропавший.

В процессе выяснений обстоятельств его исчезновения следователи пришли к выводу, что к гибели мужчины может быть причастна его знакомая. Инцидент произошел 2016 года в одном из домов в городе Белая Холуница.

Компания из четырех мужчин и двух девушек распивали спиртные напитки. В ходе застолья случилась ссора, в ходе которой одна из девушек, 1989 года рождения, несколько раз ударила ножом своего 45-летнего знакомого. Мужчина скончался на месте.

На следующий день молодые люди решили скрыть следы преступления, перетащили тело убитого на берег реки и закопали. При допросе девушка пояснила, что конфликт между ней и потерпевшим произошел на почве личной неприязни на фоне употребления алкоголя.

Сейчас следователи устанавливают роли и степень участия в преступлении каждого из присутствующих в доме в момент трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области