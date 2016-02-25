В Орловском районе водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП.

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Авария произошла в 13 часов 05.02.2018 года.

На 376-ом километре автодороги «Вятка», по предварительным данным, 35-летний водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем ДАФ, под управлением 50-летнего водителя.

От удара ДАФ вылетел на полосу встречного движения и врезался в «Лада Ларгус», под управлением 28-летнего водителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил травмы.