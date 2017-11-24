Установлено предприятие, устроившее свалку останков животных у деревни Нижние Булдаки.

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В 2017 году в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» общественные активисты с помощью неравнодушных жителей Кировской области выявили пять опасных стихийных свалок с останками крупного рогатого скота.

Напомним, эти потенциально опасные биологические отходы должны утилизироваться специализированными организациями. Но кости и части скелетов были свалены в лесных массивах.

После обращения в контролирующие и правоохранительные органы было установлено первое предприятие, причастное к организации одной из свалок неподалеку от деревни Нижние Булдаки.

По обнаруженным на месте биркам с кличками животных управление ветеринарии вычислила предполагаемого владельца - сельхозпредприятие из Унинского района. На предприятии провели внеплановую выездную проверку.

Были выявлены признаки нарушения статьи 254 Уголовного кодекса РФ «Порча земли», материалы переданы в полицию. Виновнику грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Добавим, что две стихийные свалки из пяти на территории лесничеств Слободского района до сих пор не убраны. Информация о нецелевом использовании земельных участков и необходимости утилизации отходов передана в министерство лесного хозяйства Кировской области.