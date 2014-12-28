В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.
Авария произошла в 15 часов 25 минут на перекрестке ул. Луначарского и Слободского тракта.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и врезался в «Форд Фокус», который остановился на запрещающий сигнал светофора.
Удар был настолько сильным, что далее по цепочке столкнулись друг с другом стоявшие впереди по ходу движения «Киа Рио», «Форд Фокус» и «Шевроле Круз». Больше всех пострадал первый «Форд Фокус». У иномарки смят практически весь капот.
В аварии пострадали пять человек: пассажиры и водители первых трех автомобилей.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.