МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

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По предварительным данным, почти все пассажиры рейса "Москва - Орск" были жителями Оренбургской области, один - гражданин Азербайджана. Четыре члена экипажа - жители Саратовской области. Среди погибших были трое детей. Старшему, по предварительным данным, 17 лет, второму - 13, самому младшему - 5, сообщил представитель правительства Оренбургской области.

Данный внутренний авиарейс был популярным, поскольку альтернативой был поезд, который находится в пути почти двое суток.

Сотрудники СКР допросили диспетчера «Домодедово», который вел упавший самолет Ан-148. По его словам, взлет происходил в штатном режиме. Спустя несколько минут после взлета самолет неожиданно начал снижение неожиданно, после чего перестал выходить на связь и отвечать на запросы.

Погодные условия не могли стать причиной крушения, сообщили в центре "Фобос".

По одной из версий, самолет мог столкнуться с другим летательным аппаратом. "Почта России" опровергла информацию СМИ о том, что разбившийся самолет якобы столкнулся с вертолетом почтового предприятия. В компании заявили, что у нее нет вертолетов — она владеет только двумя самолетами Ту-204С.

Разбившийся самолет находился в хорошем техническом состоянии, сообщила пресс-служба "Саратовских авиалиний". Воздушное судно было выпущено в 2010 году.

По одной из версий, основанной на показаниях очевидцев крушения, у самолета загорелся один из двигателей.

Добавим, что разбившимся самолетом управлял опытный пилот. Командир Ан-148 Валерий Губанов имел пять тысяч часов налета, из которых 2800 часов приходились на данный тип самолета.

12 февраля в Оренбургской и Московской областях будет объявлен траур по жертвам крушения Ан-148.

фото ТАСС, С.Красильников