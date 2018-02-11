Разбившийся в Подмосковье Ан-148 за несколько дней до авиакатастрофы сломался в Кирове.

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Борт RA-61704 Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейсы на многих внутренних авиамаршрутах. В том числе летал и в Киров.

Один из пассажиров "Победилово" Макс Оленичев на своей страничке в Фейсбуке рассказал, что несколько дней назад должен был лететь из Кирова: "...этот самолет, который разбился, должен был вылететь оттуда (из Кирова) и уже сломался тогда - всех пассажиров вывели и они улетели на другом самолете с опозданием на 11 часов. У меня был другой рейс, но и он был задержан из-за поломки самолета. В итоге 6 часов на авто и улетел через Сыктывкар на "Аэрофлоте". А этот самолет, несмотря на ремонт, все равно разбился...".

Кировчанин Олег Кочкин там же в комментариях сообщил, что "вчера летел на этом самолете из Кирова в Домодедово".

Борт RA-61704 Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Московской области в 14.24 через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Самолет направлялся из Москвы в Орск (Оренбургская область).

На борту находились 65 пассажиров , в том числе трое детей, и 6 членов экипажа. Все погибли. Почти все пассажиры были жителями Оренбургской области. Один - гражданин Азербайждана.

12 февраля в Оренбургской и Московской областях объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.