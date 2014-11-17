В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

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Автомобиль с неадекватным водителем был замечен поздним вечером у дома № 25 на улице Ломоносова г. Кирова.

На перекрестке Ломоносова и Лепсе "пятерку" попытался перехватить патруль ДПС. Но на требование инспекторов об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться.

На большой скорости уходя от погони, "пятерка" врезалась в ВАЗ-2110. Но водителя это не смутило и он продолжил движение.

На улице Солнечной ВАЗ-2105 сбил шлагбаум и залетел на территорию автосалона. Здесь водитель-беглец остановился. Когда полицейские попытались блокировать водителя на этой площадке, он направил свой автомобиль на них.

После предупредительного выстрела в воздух, полицейские сделали два выстрела по колесам автомобиля. Однако и с пробитыми колесами нарушитель не оставил попытки скрыться. Но через несколько десятков метров водитель «пятерки» понял, что на этот раз ему не сбежать и был задержан.

Задержанным оказался 19-летний безработный житель Нагорского района. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В настоящее время на молодого человека составлено несколько административных протоколов за различные нарушения ПДД.

по информации УМВД по Кировской области