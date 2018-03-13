В Кировской области разыскивают «квартирного» мошенника.

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Уроженец с. Колянур Советского района Кировской области Черных Антон Сергеевич, 20.01.1982 г.р., был приговорен к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Преступная группа, в состав которой входил Черных, совершала на территории города Кирова мошенничества, вымогательства и разбойные нападения в целях завладения имуществом и транспортными средствами граждан. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 2 млн рублей.

А. Черных находился под подпиской о невыезде и не явился на оглашение приговора. В отношении него мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

Мужчина объявлен в федеральный розыск.

Приметы: Рост-170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.

Всех, кто видел или знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам в г. Кирове в отделение розыска УФСИН: (8332) 35-26-66, 48-91-93, 8-951-352-53-03, 33-10-94 (ДЧ).

по информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области