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В Кировской области разыскивают «квартирного» мошенника.

Сегодня, 14:44 | Просмотров: 214 | Версия для печати
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Уроженец с. Колянур Советского района Кировской области Черных Антон Сергеевич, 20.01.1982 г.р., был приговорен к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 
Преступная группа, в состав которой входил Черных, совершала на территории города Кирова мошенничества, вымогательства и разбойные нападения в целях завладения имуществом и транспортными средствами граждан. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 2 млн рублей.
 
А. Черных находился под подпиской о невыезде и не явился на оглашение приговора. В отношении него мера пресечения была изменена на заключение под стражу.
 
Мужчина объявлен в федеральный розыск.
 
Приметы: Рост-170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.
 
Всех, кто видел или знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам в г. Кирове в отделение розыска УФСИН: (8332) 35-26-66, 48-91-93, 8-951-352-53-03,  33-10-94 (ДЧ).
 
по информации пресс-службы УФСИН России по Кировской области


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