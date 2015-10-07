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Новости / Происшествия

В Кирове ищут мошенниц, похитивших деньги у пенсионерок.

Вчера, 15:48 | Просмотров: 179 | Версия для печати
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Одной из жертв преступления стала 83-летняя пенсионерка, проживающая на улице Маклина.
 
Днем к ней в квартиру зашла незнакомая женщина якобы из «соцслужбы». Она начала рассказывать, что бабушке причитается надбавка к пенсии в размере 400 рублей. Купюры, которые ей передала гостья, были "нового образца". И "соцработница" предложила пенсионерке обменять на новые все имевшиеся в доме сбережения.
 
Пожилая женщина поверила и достала 29 тысяч рублей, которые откладывала на операцию. "Гостья" быстро схватила все настоящие деньги и выбежала из квартиры. Догнать ее пенсионерка не смогла.
 
Вместо новых денег мошенница оставила бабушке купюры "банка приколов".
 
Подобное происшествие в тот же день произошло в доме на улице Профсоюзной. В квартиру к 65-летней женщине зашла «почтальон». Она убедила хозяйку в том, что в стране проходит «денежная реформа» и обменяла ей 4 тысячи рублей на  «билеты банка приколов».
 
В настоящий момент полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемых.
 
С начала года на территории Кировской области зафиксировано более 200 фактов хищений денег у граждан путем обмана или злоупотребления доверием. Среди потерпевших, поверивших в «денежную реформу», преимущественно представители старшего поколения.
 
по информации УМВД по Кировской области


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