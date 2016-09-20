Нарушения правил ПДД на переходах

Поделиться новостью:

Водители продолжают нарушать правила проезда через пешеходные переходы. В рейде ГИБДД по выявлению нарушителей побывала и наша съемочная группа.Нарушение правил дорожного движения может отнять у человека самое дорогое - жизнь. 20 февраля 2018 года в Кирове водитель на Ладе Приоре сбил на улице Блюхера женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Через 11 суток после аварии она скончалась. Всего с начала года под колёсами автомобилей пострадало почти 50 пешеходов, среди них 8 детей. Для того, чтобы напомнить водителям о дисциплине на пешеходных переходах, наряды ДПС в Кирове несут службу в усиленном режиме.Случаются аварии и по вине пешеходов. С начала года произошло 13 подобных ДТП. Люди порой переходят дорогу там, где нет ни светофора, ни зебры.Сложная аварийная ситуация сохраняется и с наступлением теплой погоды. Снег тает, и в темное время суток на фоне черного асфальта пешеходов порой бывает плохо видно, особенно если у них нет на одежде наклеек со светоотражающими элементами.Добавим, что с 18 марта вступили изменения в правила дорожного движения. Согласно им, водители обязаны одевать на себя светоотражающие жилеты при вынужденной остановке вне населенных пунктов.