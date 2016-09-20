Нарушения правил ПДД на переходах
Нарушение правил дорожного движения может отнять у человека самое дорогое - жизнь. 20 февраля 2018 года в Кирове водитель на Ладе Приоре сбил на улице Блюхера женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Через 11 суток после аварии она скончалась. Всего с начала года под колёсами автомобилей пострадало почти 50 пешеходов, среди них 8 детей. Для того, чтобы напомнить водителям о дисциплине на пешеходных переходах, наряды ДПС в Кирове несут службу в усиленном режиме.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Мы напоминаем о том, что нужно правильно проезжать пешеходные переходы. Вот вам памятка. За это нарушение грозит административный штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Перед тем, как проехать пешеходный переход, нужно убедиться, что на нём никого нет».
Случаются аварии и по вине пешеходов. С начала года произошло 13 подобных ДТП. Люди порой переходят дорогу там, где нет ни светофора, ни зебры.
ДМИТРИЙ МАРЬИН, КИРОВЧАНИН:
«К этому надо серьёзно относиться, потому что это люди, это жизнь. В любом случае я притормаживаю, смотрю, потому что у меня тоже маленький ребёнок. Выбегают из-за сугробов, машин, можно не среагировать и всё».
Сложная аварийная ситуация сохраняется и с наступлением теплой погоды. Снег тает, и в темное время суток на фоне черного асфальта пешеходов порой бывает плохо видно, особенно если у них нет на одежде наклеек со светоотражающими элементами.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«19 марта произошло 2 ДТП с участием детей. Водители нарушили правила дорожного движения, они не соблюдали очередность движения, не реагировали на сигналы светофора. В результате дети получили травмы».
Добавим, что с 18 марта вступили изменения в правила дорожного движения. Согласно им, водители обязаны одевать на себя светоотражающие жилеты при вынужденной остановке вне населенных пунктов.
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