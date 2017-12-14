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ГИБДД поможет водителям на дороге

Вчера, 13:14 | Просмотров: 143 | Версия для печати
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Госавтоинспекция Кировской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте.
 
 
Природные факторы влияют на движение автотранспорта, дорожное покрытие, видимость, состояние водителей. Сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания на дороге, но все-таки безопасность каждого зависит от личной дисциплинированности и ответственности.
 
 
В период установившейся сложной погоды сотрудники ГИБДД г.Кирова и области несут службу в усиленном режиме.
 
Если участникам дорожного движения понадобится помощь, инспекторы дорожно-патрульной службы готовы ее оказать. Для этого следует обращаться в ближайшее подразделение ГИБДД. Напоминаем телефон дежурной части СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Кировской области: 58-88-88.  


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