ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

25 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.6644
EURO: 75.2121
Погода в городе Кирове:
ночью:  -2...0°C
утром:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове женщина на внедорожнике врезалась в забор детского сада.

Вчера, 14:34 | Просмотров: 211 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По факту ДТП в г. Кирове проводится проверка.
 
Инцидент произошел около 9 часов у дома № 63 на улице Молодой Гвардии.
 
По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» двигалась по улице М. Гвардия со стороны ул.Дерендяева, не справилась с управлением и совершила наезд на забор детского сада № 31.
 
В результате аварии пострадавших нет. В момент ЧП на территории д/с детей не было.
 
По данному факту проводится проверка.
 
по информации УМВД по Кировской области
 
фото vk.com/zlo43


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.

17:57 24.04.2018


Жительница Кировской области заплатила 3 тысячи рублей за выигранный телефон.

На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.

17:49 24.04.2018


На помощь кировским обслуживающим организациям отправлена дополнительная техника.

В Кировской области отменили мероприятия по карантину.

17:40 24.04.2018


В Кировской области отменили мероприятия по карантину.

15 человек пострадали в Кирове из-за снегопада.

17:35 24.04.2018


15 человек пострадали в Кирове из-за снегопада.

В Кирове затопило несколько улиц.

17:30 24.04.2018


В Кирове затопило несколько улиц.

В Кировской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО

17:20 24.04.2018


В Кировской области выбрали регионального оператора по обращению с ТКО

На главу Лальского городского поселения завели уголовное дело.

16:16 24.04.2018


На главу Лальского городского поселения завели уголовное дело.

Все новости

Вести. Кировская область

Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

20:47 24.04.2018


Руководство Кирова рассказало о ближайших планах

Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периоду

20:46 24.04.2018


Совещание ГФИ по предстоящему пожароопасному периоду

Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

20:45 24.04.2018


Ситуация на дорогах города Кирова остается сложной

В реставрационный центр имени академика Грабаря в этом году отправятся 44 музейных экспоната

20:24 24.04.2018


В реставрационный центр имени академика Грабаря в этом году отправятся 44 музейных экспоната

В Кировской области прошла "Библионочь"

17:49 24.04.2018


В Кировской области прошла "Библионочь"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

По факту смертельного ДТП в Нововятском районе проводится проверка.

13.04.2018


По факту смертельного ДТП в Нововятском районе проводится проверка.

В Кирове по факту ДТП c участием автомобиля ДПС проводится служебная проверка.

29.04.2017


В Кирове по факту ДТП c участием автомобиля ДПС проводится служебная проверка.

В Юрьянском районе «Тойота Лэнд Крузер» столкнулся с «Ниссан Ноут».

23.01.2015


В Юрьянском районе «Тойота Лэнд Крузер» столкнулся с «Ниссан Ноут».

По факту ДТП в Кирово-Чепецком районе, в котором погибли 4 человека, проводится проверка.

25.11.2017


По факту ДТП в Кирово-Чепецком районе, в котором погибли 4 человека, проводится проверка.

В Кирове в ДТП пострадали пять человек.

23.08.2016


В Кирове в ДТП пострадали пять человек.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Популярные новости

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх