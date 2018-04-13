В Кирове женщина на внедорожнике врезалась в забор детского сада.
По факту ДТП в г. Кирове проводится проверка.
Инцидент произошел около 9 часов у дома № 63 на улице Молодой Гвардии.
По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» двигалась по улице М. Гвардия со стороны ул.Дерендяева, не справилась с управлением и совершила наезд на забор детского сада № 31.
В результате аварии пострадавших нет. В момент ЧП на территории д/с детей не было.
По данному факту проводится проверка.
по информации УМВД по Кировской области
фото vk.com/zlo43
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