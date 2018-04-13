В Кирове женщина на внедорожнике врезалась в забор детского сада.

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По факту ДТП в г. Кирове проводится проверка.

Инцидент произошел около 9 часов у дома № 63 на улице Молодой Гвардии.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» двигалась по улице М. Гвардия со стороны ул.Дерендяева, не справилась с управлением и совершила наезд на забор детского сада № 31.

В результате аварии пострадавших нет. В момент ЧП на территории д/с детей не было.

По данному факту проводится проверка.

по информации УМВД по Кировской области

фото vk.com/zlo43