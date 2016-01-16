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Новости / Происшествия

В Оричевском районе столкнулись "Ниссан-Кашкай" и "ВАЗ-2115": три человека погибли.

Сегодня, 10:49 | Просмотров: 182 | Версия для печати
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ДТП произошло в 18 часов 30.04.2018 года.
 
На 32 километре автодороги Киров-Советск произошло столкновение автомобилей "Ниссан-Кашкай" и "ВАЗ-2115". По предварительной информации, водитель иномарки двигался в г. Киров, выехал на полосу встречного движения и врезался в "ВАЗ-2115".
 
В результате аварии девушка и молодой человек (пассажиры "ВАЗ-2115") и женщина (пассажир "Ниссан-Кашкай") от полученных травм погибли на месте ДТП.
 
Водители обоих автомобилей, а также полуторагодовалая и девятилетняя девочки (пассажиры автомобиля "Ниссан-Кашкай") получили травмы и были госпитализированы.
 
По факту автомобильной аварии проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения ДТП.
 
по информации УМВД по Кировской области
фото ГУ МЧС по Кировской области


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