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В Оричевском районе пьяного водителя остановили стрельбой по колесам.

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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Инцидент произошел 4 мая 2018 года.
 
Вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что по автодороге Оричи – Коршик двигается автомашина «ВАЗ-2110» под управлением нетрезвого водителя.
 
Полицейские выехали навстречу правонарушителю. Увидев патруль, водитель «десятки» попытался скрыться. На подаваемые сигналы об остановке не реагировал и совершал на дороге маневры опасные для других участников дорожного движения.
 
Полицейские приняли решение о применении оружия. Из табельного пистолета ПМ было произведено 2 предупредительных выстрела в воздух и 5 выстрелов по колесам автомашины.
 
В результате были пробиты два задних и одно переднее колесо, бампер. Водитель не пострадал.
 
За рулем авто оказался ранее привлекавшийся за грубые нарушения ПДД житель Афанасьевского района. Было установлено наличие у него в организме алкоголя.
 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
После проведения проверки руководством будет принято решение о поощрении сотрудников ДПС ГИБДД, совершивших решительные действия для обеспечения безопасности участников дорожного движения.
 
по информации пресс-службы УМВД


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