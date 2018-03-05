В Оричевском районе пьяного водителя остановили стрельбой по колесам.

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Инцидент произошел 4 мая 2018 года.

Вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что по автодороге Оричи – Коршик двигается автомашина «ВАЗ-2110» под управлением нетрезвого водителя.

Полицейские выехали навстречу правонарушителю. Увидев патруль, водитель «десятки» попытался скрыться. На подаваемые сигналы об остановке не реагировал и совершал на дороге маневры опасные для других участников дорожного движения.

Полицейские приняли решение о применении оружия. Из табельного пистолета ПМ было произведено 2 предупредительных выстрела в воздух и 5 выстрелов по колесам автомашины.

В результате были пробиты два задних и одно переднее колесо, бампер. Водитель не пострадал.

За рулем авто оказался ранее привлекавшийся за грубые нарушения ПДД житель Афанасьевского района. Было установлено наличие у него в организме алкоголя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

После проведения проверки руководством будет принято решение о поощрении сотрудников ДПС ГИБДД, совершивших решительные действия для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

по информации пресс-службы УМВД