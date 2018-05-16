Двое жителей Кирово-Чепецка за одну ночь совершили несколько автоугонов.

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Злоумышленники попались на попытке очередного угона.

О том, что двое незнакомцев ночью пытаются вскрыть чужой автомобиль, в полицию оперативно сообщили местные жители. Угонщикам удалось сбежать с места происшествия, но вскоре по ориентировке они были задержаны.

Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, в ту ночь ранее судимые неработающие чепчане, 1997 и 1998 годов рождения, совершили, как минимум, 7 угонов и покушений на угон.

Ни на одной из машин далеко уехать не удалось.

Несколько автомобилей угонщики завести не смогли. Еще часть авто проехали всего несколько метров и заглохли. Все автомобили были отечественного производства и припаркованы на улицах в одном микрорайоне.

В отношении злоумышленников следователем МО МВД России «Кирово-Чепецкий» было возбуждено уголовное дело. На период следствия они заключены под стражу.

по информации УМВД по Кировской области