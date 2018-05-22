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В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

Сегодня, 10:09 | Просмотров: 1442 | Версия для печати
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21 мая 2018 года в кировских СМИ появилась информация об инциденте в доме на улице Сурикова.
 
Мальчик выпал с балкона шестого этажа, но смог ухватиться за край кирпичного ограждения и повис в воздухе. Ребёнка удалось спасти.
 
До приезда сотрудников МЧС его удерживали родственники и соседи этажом ниже. Спустя полчаса на место ЧП прибыли спасатели и при помощи автолестницы помогли ребенку спуститься.
 
Как выяснилось позже, соседям и матери ребенка помогали прибывшие на место ЧП сотрудники ППС УМВД России по г. Кирову старший лейтенант Николай Дранишников и старший сержант Юрий Михеев.
 
Зайти в квартиру, на балконе которой висел ребенок, они не смогли: ее хозяйка – мать подростка, удерживала его за руки, и дверь открыть было некому. Полицейские зашли в квартиру, расположенную этажом ниже, и вместе с хозяевами помогали держать мальчика. Когда на место прибыла автомашина МЧС, старший сержант полиции Юрий Дранишников перебрался на выдвинутую лестницу и снял ребенка с опасной высоты.
 
Сотрудники следственного комитета выяснят обстоятельства, которые предшествовали инциденту, и причины падения ребенка с балкона. По предварительным данным СУ СКР по Кировской области, 11-летний мальчик состоит на учете у врача-психиатра в связи с наличием психического расстройства. 
 
С целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 
по информации СУ СКР по Кировской области, УМВД по Кировской области 
 
фото vk.com/zlo43


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