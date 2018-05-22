В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

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21 мая 2018 года в кировских СМИ появилась информация об инциденте в доме на улице Сурикова.

Мальчик выпал с балкона шестого этажа, но смог ухватиться за край кирпичного ограждения и повис в воздухе. Ребёнка удалось спасти.

До приезда сотрудников МЧС его удерживали родственники и соседи этажом ниже. Спустя полчаса на место ЧП прибыли спасатели и при помощи автолестницы помогли ребенку спуститься.

Как выяснилось позже, соседям и матери ребенка помогали прибывшие на место ЧП сотрудники ППС УМВД России по г. Кирову старший лейтенант Николай Дранишников и старший сержант Юрий Михеев.

Зайти в квартиру, на балконе которой висел ребенок, они не смогли: ее хозяйка – мать подростка, удерживала его за руки, и дверь открыть было некому. Полицейские зашли в квартиру, расположенную этажом ниже, и вместе с хозяевами помогали держать мальчика. Когда на место прибыла автомашина МЧС, старший сержант полиции Юрий Дранишников перебрался на выдвинутую лестницу и снял ребенка с опасной высоты.

Сотрудники следственного комитета выяснят обстоятельства, которые предшествовали инциденту, и причины падения ребенка с балкона. По предварительным данным СУ СКР по Кировской области, 11-летний мальчик состоит на учете у врача-психиатра в связи с наличием психического расстройства.

С целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области, УМВД по Кировской области

фото vk.com/zlo43