В Кирове водителей троллейбуса и автобуса накажут за инцидент на дороге.

Поделиться новостью:

Информация о "разборках" двух водителей появилась в соцсетях.

Очевидцы сообщали, что сначала автобус маршрута № 44 при движении задел и сломал зеркало рядом идущего троллейбуса.

В ответ водитель троллейбуса ударил кулаком в зеркало 44-го автобуса. Ну а закончились разборки тем, что автобус и троллейбус столкнулись во время движения.

При расследовании инцидента выяснилось, автобус принадлежит ООО «Автохозяйство», троллейбус - АО "Автотранспортное предприятие". На предприятиях начались служебные проверки.

И при любом исходе оба водителя будут восстанавливать поврежденные транспортные средства за собственный счет.