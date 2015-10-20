В Кирове водителей троллейбуса и автобуса накажут за инцидент на дороге.
Информация о "разборках" двух водителей появилась в соцсетях.
Очевидцы сообщали, что сначала автобус маршрута № 44 при движении задел и сломал зеркало рядом идущего троллейбуса.
В ответ водитель троллейбуса ударил кулаком в зеркало 44-го автобуса. Ну а закончились разборки тем, что автобус и троллейбус столкнулись во время движения.
При расследовании инцидента выяснилось, автобус принадлежит ООО «Автохозяйство», троллейбус - АО "Автотранспортное предприятие". На предприятиях начались служебные проверки.
И при любом исходе оба водителя будут восстанавливать поврежденные транспортные средства за собственный счет.
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