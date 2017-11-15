В Кировской области сохраняется режим повышенной готовности всех спасательных и аварийных служб.

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По данным ГУ МЧС по Кировской области, 30 мая из-за гроз и шквалистого ветра электроснабжение было нарушено в более ста населенных пунктах.

Больше всего пострадали Яранский, Санчурский, Кикнурский и Советский районы. Стихия не обошла стороной Богородский, Уржумский, Кильмезский, Вятскополянский и Унинский районы.

В ночь на 31 мая после урагана ремонтные бригады восстановили электроснабжение в районах Кировской области, пострадавших от стихии.

В ближайшие сутки в регионе вновь ожидается сильный ветер местами с порывами до 17 м/с. Кроме того синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -3.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

Сейчас в нескольких населенных пунктах ведутся точечные работы по индивидуальным заявкам потребителей.

Для оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно работает единый бесплатный номер контакт-центра: 8-800-100-33-00. Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.