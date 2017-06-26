В Кирове у 20-летнего студента угнали "Мерседес".

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Инцидент произошел 31 мая 2018 года.

Около 15 часов от одного из домов на улице Московской неизвестные угнали автомобиль «Mercedes-Benz». Его владелец - студент, 1998 г.р. - оставил машину не запертой и с ключами в салоне.

Буквально в то же время в полицию поступило сообщение, что на улице Труда совершено ДТП. И один из водителей скрылся с места аварии.

Сотрудники полиции установили, что это был как раз угнанный автомобиль с улицы Московской.

Чуть позже иномарку нашли брошенной во дворах в районе перекрестка улиц Свободы и Профсоюзной.

Полицейские изучили записи всех камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту передвижения угонщика. Вскоре один из сотрудников уголовного розыска установил и задержал подозреваемого – неработающего кировчанина, 1987 года рождения.

В настоящее время автомашина передана владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.