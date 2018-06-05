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Бытовое насилие – тема круглого стола

Вчера, 17:52 | Просмотров: 115 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В прокуратуре прошел круглый стол, посвященный профилактике преступлений в бытовой сфере. Выбор темы для обсуждения не случайный.

По статистике, факты насилия выявляют в каждой четвертой семье и чаще всего пострадавшими являются дети. В последний год в нашем регионе региона наблюдается положительная тенденция по снижению "бытовой" преступности. Общее число таких преступлений в прошлом году сократилось на 43 %, а в текущем еще на 20%. Это связано с изменениями законодательства и декриминализации некоторых видов преступлений, перевод их в разряд административных правонарушений. Одной из самых серьезных проблем остается так называемая "пьяная преступность".

Бытовое насилие – тема круглого столаНИКОЛАЙ ЖУРКОВ, ПРОКУРОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не смотря на то, что в текущем году удельный вес преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения снизился на 11,9%, то в настоящее время составляет 48,4 %. Надо отметить, что среднероссийский показатель это 33%. Поэтому, к сожалению, необходимо констатировать, что по данному показателю Кировская область находится в негативной ситуации. На 4 месте в целом по России и на втором по ПФО».

На круглом столе представители органов власти, правоохранительных органов, общественных организаций обсудили результаты реализации профилактических мероприятий и попытались выработать новые формы и методы противодействия бытовой преступности.


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