Бытовое насилие – тема круглого стола

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В прокуратуре прошел круглый стол, посвященный профилактике преступлений в бытовой сфере. Выбор темы для обсуждения не случайный.По статистике, факты насилия выявляют в каждой четвертой семье и чаще всего пострадавшими являются дети. В последний год в нашем регионе региона наблюдается положительная тенденция по снижению "бытовой" преступности. Общее число таких преступлений в прошлом году сократилось на 43 %, а в текущем еще на 20%. Это связано с изменениями законодательства и декриминализации некоторых видов преступлений, перевод их в разряд административных правонарушений. Одной из самых серьезных проблем остается так называемая "пьяная преступность".На круглом столе представители органов власти, правоохранительных органов, общественных организаций обсудили результаты реализации профилактических мероприятий и попытались выработать новые формы и методы противодействия бытовой преступности.