В Кирове нашли пропавшую без вести 89-летнюю женщину
Учитывая возраст женщины и состояние ее здоровья, сотрудники полиции предприняли меры к скорейшему поиску. Были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а вечером к поискам подключились сотрудники ГУ МЧС России по Кировской области - руководство главка выделило для участия в поисках 15 человек.
Правильно определить перспективную зону поиска удалось сотрудникам уголовного розыска, которые проводили подворно-поквартирный обход поселка, искали свидетелей.
Одна из жительниц вспомнила, что видела схожую по приметам престарелую женщину, которая шла в сторону птицефабрики.
Все задействованные силы были сосредоточены в этом направлении и около 23 часов лежащую обессиленную женщину нашел сотрудник МЧС. Ей была оказана медицинская помощь.
Сотрудники полиции благодарят всех участвовавших в поисках пропавшего без вести человека. Особо отмечают коллег из МЧС, непосредственно нашедших человека, находившегося в критической ситуации.
По информации УМВД России по Кировской области
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