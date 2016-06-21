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В Кирове нашли пропавшую без вести 89-летнюю женщину

Вчера, 10:45 | Просмотров: 189 | Версия для печати
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Утром 20 июня в дежурную часть полиции обратился кировчанин с заявлением о том, что без вести пропала его мать, 1929 года рождения, проживающая в Костино.

Учитывая возраст женщины и состояние ее здоровья, сотрудники полиции предприняли меры к скорейшему поиску. Были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а вечером к поискам подключились сотрудники ГУ МЧС России по Кировской области - руководство главка выделило для участия в поисках 15 человек.

Правильно определить перспективную зону поиска удалось сотрудникам уголовного розыска, которые проводили подворно-поквартирный обход поселка, искали свидетелей.

Одна из жительниц вспомнила, что видела схожую по приметам престарелую женщину, которая шла в сторону птицефабрики.

Все задействованные силы были сосредоточены в этом направлении и около 23 часов лежащую обессиленную женщину нашел сотрудник МЧС. Ей была оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции благодарят всех участвовавших в поисках пропавшего без вести человека. Особо отмечают коллег из МЧС, непосредственно нашедших человека, находившегося в критической ситуации.

По информации УМВД России по Кировской области


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