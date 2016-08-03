В Кирове вновь ожидается гроза

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ГУ МЧС по Кировской области распространило метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды - усилении ветра.В течении дня 21 июня по Кировской области и в городе Кирове ожидаются грозы, при грозах - шквалистое усиление ветра с порывами до 17-22м/с, местами ливни, град.Информация направлена главам муниципальных образований области и руководителям служб жизнеобеспечения для принятия мер по минимизации возможных последствий природных явлений и усилению дежурных аварийно-восстановительных бригад (электросетей, связи, дорожно-ремонтной службы, ЖКХ и др.).