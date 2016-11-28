В Кирове на стройке многоэтажного дома погибли двое рабочих.

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ЧП произошло около 12 часов 29 июня 2018 года.

С 20-го технического этажа строящегося дома, расположенного на ул. Зянкина, сорвались и упали двое рабочих.

Оба мужчины 1971 г.р. и 1985 г.р. получили тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Установлено, что застройщиком дома является ООО «Жилстрой».

На месте ЧП сегодня работала следственно-оперативная группа во главе со следователем СУ СК России по Кировской области для установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области