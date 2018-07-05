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В аварии под Котельничем погиб священник

Вчера, 15:29 | Просмотров: 1992 | Версия для печати
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4 июля, около 9 часов утра в автокатастрофе погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Советска протоиерей Михаил Ковальский. На трассе под Котельничем столкнулись фура и легковая автомашина.
 
В аварии под Котельничем погиб священникКак сообщили в пресс-службе Вятской Епархии, Михаил Петрович Ковальский родился 21 ноября 1983 года. Будучи сыном священника, Михаил пошел по отцовской стезе – в 1999 году поступил в Костромскую Духовную семинарию и в 2003-м с отличными и хорошими оценками окончил учебное заведение.

Был иподиаконом Владыки Костромского и Галичского Александра. Вскоре по окончании обучения 28 августа 2003 года был рукоположен в сан диакона, через год – 5 сентября 2004 года – во пресвитеры.

В аварии под Котельничем погиб священникУсердно нес пастырское служение, являясь настоятелем Покровской церкви и еще ряда храмов Советского района. Будучи благочинным Кукарского церковного округа, активно восстанавливал храмы города Советска, многое делалось его заботами на приходах Владимирской Богородицкой церкви села Илгань Верхошижемского района, Спасо-Преображенской церкви села Зашижемье и других сельских приходов. Нес попечение о деятельности Воскресных школ и строительстве новых церковных объектов в городе Советске.

Отец Михаил воспитывал троих детей. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким батюшки. 
 
Фото: пресс-служба Вятской Епархии и Василий Кокорин (vk.com/vkotle)


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