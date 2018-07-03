В Белохолуницком районе утонул 11-летний мальчик.

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По факту несчастного случая на реке Вятка в Белохолуницком районе проводится доследственная проверка.

ЧП произошло 16 июля около 16 часов.

В реке Вятке в районе поселка Подрезчиха Белохолуницкого района утонул 11-летний мальчик. Выяснилось, что подросток отдыхал в месте, не предназначенном для купания.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели трагедии. Ход проведения проверки взят на личный контроль руководителем Слободского МСО СУ СКР по Кировской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что за последние дни это уже третий случай гибели людей на водоеме. 14 июля в реке Великой утонула 14-летняя девочка. 15 июля на Черном озере погиб 33-летний житель Кирово-Чепецка.

по информации СУ СКР по Кировской области