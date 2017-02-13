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В Кирове водитель иномарки и скорой помощи не поделили парковку.

Вчера, 15:45 | Просмотров: 158 | Версия для печати
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Следственными органами СКР по Кировской области начата доследственная проверка по публикации СМИ по факту избиения водителя «Скорой медицинской помощи».
 
Инцидент произошел вечером 23 июля во дворе дома № 4 на улице Профсоюзной города Кирова.
 
По словам очевидцев, водителю «Рено Дастер» помешала припаркованная «Скорая помощь», которая перегородила выезд со двора.
 
Водитель иномарки попросил водителя «скорой» освободить проезд, но тот отказался. Тогда водитель «Рено» пнул по машине медиков и несколько раз ударил самого водителя. Мужчина упал, стукнулся головой и потерял сознание.
 
Очевидцы конфликта тем временем вызвали полицию.
 
По указанию руководителя следственного управления было принято решение о проведении доследственной проверки по факту публикации в СМИ. Следователи проведут необходимые следственные действия.
 
по информации СУ СКР по Кировской области
 
фото vk.com/zlo43


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