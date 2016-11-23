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Полиция проводит акцию «Алкоголь: дачный сезон»

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 109 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Полицейские выявляют и пресекают правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции.

-УМВД России по Кировской области. Мы остановили мужчину. Вы продали ему алкоголь. 
- Мы ни чего не продавали. 
- У вас есть лицензия на продажу водки? 
- Нет. Мы не продаем.
- Мужчина, где вы приобрели? 
- Здесь! 

На этих кадрах группа оперативных сотрудников полиции разговаривает с подозреваемым в продаже алкоголя без лицензии продавцом магазина в одном из садовых товариществ Кирова. По итогам операции «Алкоголь: дачный сезон», которая проводилась в течение недели с 23 по 29 июля, были выявлены десятки таких торговых точек.

Полиция проводит акцию «Алкоголь: дачный сезон»АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 7 дней мероприятия, сотрудниками УВД области было пресечено 76 правонарушений, из оборота изъято 1100 литров алкогольной продукции. Из этих правонарушений значительная доля — это 16 фактов, это продажа крепкой алкогольной продукции нелегально, то есть без лицензии. Имеется также 7 фактов продажи спиртосодержащих суррогатов, произведенных в домашних условиях». 

За первые 6 месяцев этого года отделом было изъято более 5 тысяч литров алкогольной продукции и возбуждено 19 уголовных дел в сфере незаконного производства, 9 из которых связаны в том числе и с продажей спиртосодержащих напитков опасных для жизни и здоровья. 624 правонарушителя привлечены к административной ответственности. Отличить контрафакт от сертифицированной продукции при покупке можно, например, по акцизной марке.

- Отсутствие микроволокон на федеральной специальной марке. Дальше. Бумага изготовлена оригинальная на матовой бумаге. На поддельной значит глянцевая бумага, она немножко блестит. Следующее отличие - это голограмма. На хорошей она переливается при изменении угла наклона.

Кроме того, можно воспользоваться специальным мобильным приложением. УМВД России по Кировской области напоминает, что незаконная деятельность связанная с реализацией алкоголя карается административным штрафом в 100 тысяч рублей для физических лиц и 200 тысяч для предпринимателей.


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