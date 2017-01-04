В Нагорском районе в ДТП пострадал 7-летний ребенок.

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ДТП произошло 6 августа в 17 часов на 63-м километре дороги Слободской - Нагорск.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся и получил серьезные повреждения.

В аварии пострадала 7-летняя пассажирка. Девочка находилась в детском удерживающем устройстве.

Госпитализация ей не потребовалась.

По информации УГИБДД, водитель автомобилем ранее уже был лишен водительских прав. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

На данный момент все обстоятельства аварии устанавливаются.