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Новости / Происшествия

Обнародован список россиян, находившихся в вертолете, разбившемся в Таджикистане.

13 августа 2018 17:26 | Просмотров: 350 | Версия для печати
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в воскресенье около 16:30 по местному времени.
 
МИ-8 перевозил альпинистов в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма). Это самая высокая вершина на территории Таджикистана.
 
На борту находились 13 туристов и три члена экипажа - граждане Таджикистана.
 
По информации агентства «Интерфакс» и 1tv.ru, в числе пассажиров были опытные инструкторы, члены Федерации альпинизма России из Москвы, Воронежа, Кирова и других городов. Также кроме россиян в группе были граждане Белоруссии и Испании.
 
О жесткой посадке сообщили сами пострадавшие и передали свои координаты, после связь с вертолетом прервалась. В районе приземления МИ-8 наблюдались сложные погодные условия.
 
На поиски вертолета вылетели три борта со спасателями и медиками.
 
И по уточненной информации, во время жесткой посадки погибли два члена экипажа из Таджикистана и трое российских альпинистов: Барабанов Тимур (1986 г.р.), Абросимов Александр (1971 г.р.) и Тараканов Руслан (1976 г.р.). 
 
По информации МЧС и ТАСС, погибшие - уроженцы Воронежа, Великого Новгорода и Екатеринбурга. Новгородец Александр Абросимов был серебряным призёром чемпионата России по альпинизму.
 
В числе выживших пассажиров есть один или несколько кировчан, фамилии которых пока неизвестны.
 
Список россиян, находившихся на борту МИ-8:
 
1. Абросимов Александр Вячеславович, 31.12.1971 г.р.,
2. Барабанов Тимур Михайлович, 10.03.1986 г.р.,
3. Горбатюк Татьяна Владимировна, 18.09.1969 г.р.,
4. Дубина Виктор Николаевич, 31.01.1952 г.р.,
5. Кумшаев Дмитрий Борисович, 01.06.1964 г.р.,
6. Матвеев Сергей Петрович, 11.08.1977 г.р.,
7. Миронов Сергей Петрович, 01.05.1964 г.р.,
8. Родыгин Андрей Михайлович, 05.05.1980 г.р.,
9. Соболенко Александр Валентинович, 14.06.1970 г.р.,
10.Тараканов Руслан Германович, 12.08.1976 г.р.,
11.Труш Вячеслав Николаевич, 20.02.1974 г.р.,
12.Фейгина Юлия Александровна, 07.07.1976 г.р.,
13.Шубин Павел Михайлович, 11.04.1965 г.р.,
 
Для родственников и близких российских альпинистов, находившихся на борту вертолета, в Посольстве РФ в Таджикистане открыта горячая линия по телефону +992-901-60-50-10.
 
фото uralpolit.ru


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