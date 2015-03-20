В Кирове организаторов подпольных игорных клубов приговорили к условному сроку.

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Перед судом предстали 6 жителей г. Кирова и области в возрасте от 27 до 42 лет.

В зависимости от роли и степени участия 3 мужчин и 3 девушки признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные в составе организованной группы).

ОПГ было создано летом 2017 года. Организатором выступил один из осужденных. Вместе с ним в незаконный бизнес были вовлечены друзья и знакомые.

Члены ОПГ арендовали в Кирове два помещения, расположенные по ул. Московской и Хлебозаводскому проезду. В них было завезено различное оборудование для азартных игр.

Для конспирации члены ОПГ организовали систему видеонаблюдения и выборочно подыскивали клиентов.

В ноябре 2017 года работа подпольных игорных клубов была пресечена в результате оперативных мероприятий сотрудников 6 отдела УУР УМВД России по Кировской области. Предварительное расследование по уголовному делу провели следователи СУ СК РФ по Кировской области.

Суд назначил осуждённым наказание в виде лишения свободы условно сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет 4 месяцев 10 дней с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере от 100 тыс. до 350 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области