В Нововятском районе иномарка столкнулась с автобусом.
ДТП случилось утром 16 августа на улице Советской, 73.
По предварительным данным, 36-летний водитель Hyundai Accent решил обогнать автобус 46-го маршрута.
При движении иномарка задела автобус по касательной. Водитель Hyundai Accent потерял управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП были травмированы водитель иномарки, его 35-летняя пассажирка и 56-летняя пассажирка автобуса.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.