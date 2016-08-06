В Нововятском районе иномарка столкнулась с автобусом.

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ДТП случилось утром 16 августа на улице Советской, 73.

По предварительным данным, 36-летний водитель Hyundai Accent решил обогнать автобус 46-го маршрута.

При движении иномарка задела автобус по касательной. Водитель Hyundai Accent потерял управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП были травмированы водитель иномарки, его 35-летняя пассажирка и 56-летняя пассажирка автобуса.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.