В ДТП в Оричевском районе пострадали 4 человека.
Авария произошла на 41-м километре автодороги Киров – Стрижи – Оричи.
По предварительным данным, 23-летний водитель «Пежо 307» попытался совершит обгон, но не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате иномарка перевернулась и получила большие повреждения.
Четверо пассажиров "Пежо-307", в том числе 16-летняя девочка, были травмированы. Сам водитель не пострадал.
По предварительным данным, молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.
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