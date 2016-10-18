В ДТП в Оричевском районе пострадали 4 человека.

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Авария произошла на 41-м километре автодороги Киров – Стрижи – Оричи.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Пежо 307» попытался совершит обгон, но не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате иномарка перевернулась и получила большие повреждения.

Четверо пассажиров "Пежо-307", в том числе 16-летняя девочка, были травмированы. Сам водитель не пострадал.

По предварительным данным, молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.