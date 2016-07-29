В Кирове нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.
ДТП произошло в ночь на 25 августа.
По предварительным данным, 23-летний водитель «Лады» двигался против одностороннего движения со стороны ул. Карла Либкнехта в сторону Октябрьского проспекта.
Молодой человек не справился с управлением и въехал в припаркованные на улице Розы Люксембург автомобили.
В результате от столкновения пострадали «Мицубиси Пэджеро», «Форд Фиеста», «Ауди А6», «Шевроле Каптива», ВАЗ-21120, ВАЗ-21144 и ВАЗ-21099.
Все машины получили повреждения.
Водитель «Лады» прошел медосвидетельствование, которое показало, что молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.
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