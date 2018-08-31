В Малмыжском районе "ВАЗ-2107" врезался в иномарку.
ДТП произошло днем 30.08.2018 года.
На 291 км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны, по предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 21074» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Пежо-Боксер», под управлением 35-летнего водителя и совершил с ним столкновение.
Автомобили получили серьезные повреждения.
В результате происшествия четыре человека получили травмы: водитель автомобиля «ВАЗ - 2107» и его 7-летняя пассажирка, а так же два пассажира автомобиля «Пежо-Боксер» (женщины 58 и 60 лет).
Обстоятельства ДТП выясняются.
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